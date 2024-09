Da scuola a casa sul pelo d’acqua Chiusa la strada si va in battello

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Dal 16 al 20 settembre gli studenti di Brusimpiano e Lavena Ponte Tresa che frequentano le scuole di Porto Ceresio e Bisuschio potranno tornare ain modo alternativo e sostenibile: viaggiando a bordo di un. Il servizio gratuito è stato attivato dall’Autorità di Bacino del Ceresio per far fronte alla chiusura della statale del lago. Lache collega Porto Ceresio a Brusimpiano è oggetto di lavori di sistemazione del versante franato lo scorso anno in zona Cantine in prossimità della roccia rossa. Fino al 20 settembre resteràdalle 8 alle 17. Grazie a questa iniziativa i ragazzi potranno così imbarcarsi all’imbarcadero di Porto Ceresio alle 14.45 e raggiungere Ponte Tresa alle 15.25, evitando i disagi legati alla sospensione del trasporto pubblico su, che a causa della chiusura viene limitato fino alla stazione di Porto.