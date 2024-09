Civico quasi pronto | dieci giorni di eventi per festeggiare il ritorno del teatro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) La Spezia, 12 settembre 2024 – «Contiamo di inaugurare il 30 ottobre. Anzi, dobbiamo – sottolinea – inaugurare il 30 ottobre". Il sindaco Pierluigi Peracchini ci accoglie alinsieme al direttore artistico Alessandro Maggi. L’obiettivo della visita è mostrarci come stiano procedendo gli importanti lavori che stanno interessando la struttura, iniziati il 6 giugno e che dovranno necessariamente terminare per quella data. "E così sarà", aggiunge Maggi. D’altra parte, sarà un vernissage in grande stile. "di, fra concerti e rappresentazioni, che si svilupperanno anche il 3, 5 e 9 novembre". Un concerto , uno spettacolo dedicato allo Spezia, per il resto top secret, in attesa delle ultime firme dei contratti. La stagione di prosa, poi, comincerà il 19 novembre. La sensazione, quando varchiamo la soglia del, è bella.