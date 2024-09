Che fine hanno fatto Valentina Federico e Vincenzo dei Gazosa dopo l’addio di Jessica

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 12 settembre 2024) Iparte della colonna sonora dell’adolescenza di tutti noi millennials grazie ai singoli www.mipiacitu e Stai Con Me (Forever). Ai tempi erano quattro ragazzini di Roma e la più carismatica era proprio la voce e bassistaMorlacchi. Lei in questi anni l’abbiamo più volte vista in tv: ha partecipato a The Voice Of Italy nel 2013, a Ora O Mai Più nel 2019, nello stesso anno ha preso parte a Tale e Quale Show, mentre dal 2020 al 2023 haparte del salotto di Rai1 di Serena Bortone, Oggi è Un Altro Giorno. Ora sarà una concorrente del Grande Fratello di Alfonso Signorini.