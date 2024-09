Cantieri a Bologna indagine choc di Cna | fatturato in calo dal 10 al 20% per due imprese su tre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024), 12 settembre 2024 – Icontinuano a impattare su. L’ultima segnalazione arriva da Cna, che attraverso un questionario inoltrato a un migliaio di propri associati condizionati dai lavori in città, certifica l’anno nero delleanche a causa dei lavori per il tram.. Cantiere della Linea Rossa del Tram in Via Indipendenza L’ira dei commercianti sul cantiere di via Ugo Bassi Duesu tre segnalano una riduzione delle vendite e del. Diminuzione che nella maggior parte dei casi va dal 10 al 20%. Per due aziende su tre i lavori per la realizzazione del tram hanno influito negativamente sulle attività. I principali effetti negativi segnalati riguardano per tutte le aziende difficoltà nella circolazione, per il 67% maggiori difficoltà di parcheggio, per il 47% problemi di accessibilità per i clienti.