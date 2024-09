Calendario Italia Coppa Davis 2024 Bologna | programma e orari partite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il, le date, gli, la copertura tv e ilcompleto delledell’nelle fase a gironi di. Sarà ancora la ‘Unipol Arena’ di Casalecchio di Reno ad ospitare i ragazzi di Filippo Volandri, che dal 10 al 15 settembreandranno a caccia del pass per la fase finale. Le avversarie dell’, che parte chiaramente favorita nel Gruppo A, saranno Olanda, Belgio e Brasile. Per quanto riguarda i protagonisti, ancora non ci sono delle certezze. Il punto interrogativo maggiore riguarda Jannik Sinner, che se dovesse andare in fondo allo US Open verosimilmente rinuncerà alla convocazione. Non mancheranno comunque i giocatori di livello, anche per via della grande profondità del movimentono.