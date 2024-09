Bon Jovi salva una donna dal suicidio | il video

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Jon Boneroe. E questa volta non si tratta dell’effetto salvifico che molte sue canzoni hanno avuto su tante generazioni di giovani negli ultimi decenni. Il cantante ha letteralmenteto la vita di unache stava minacciando di suicidarsi. Anzi, in realtà era a pochi passi dal mettere realmente in pratica questo proposito. Tutto è avvenuto a Nashville, sul ponte pedonale John Seigenthaler dove il cantante stava girando ildella nuova canzone ‘People’s house’. Bonsi è accorto della presenza di unache era in procinto di buttarsi proprio da quel ponte. Il cantante quindi si è avvicinato e ha parlato con lei, riuscendo quindi a convincerla a non lanciarsi nel vuoto. Tutto si è quindi concluso nel migliore dei modi e laè stata riportata in una situazione di sicurezza. Carisma da star? Non solo.