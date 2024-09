Bce taglia il tasso sui depositi di 25 punti base al 350%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 set. (askanews) – La banca centrale europea ha nuovamenteto i tassi di interesse per l’area euro. Ilsuiè stato ridotto di 25(0,25percentuali), come a giungo, per portarlo al 3,50%. La decisione è in linea con le attese. Alla luce della degli aggiustamenti al nuovo quadro operativo deciso lo scorso marzo, ilsulle principali operazioni di rifinanziamento è stato invece ridotto di 60, al 3,65% in modo che il differenziale rispetto alsuisi attesti come stabilito a 15. Anche ilsulle operazioni marginali è stato aggiustato al nuovo quadro con un taglio da 60, al 3,90%. I nuovi livelli entreranno in vigore dal 18 settembre.