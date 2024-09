Appena l’ho saputo… Morte Luca Giurato il gesto choc di Mara Venier | è lei stessa a raccontare tutto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) La notizia della scomparsa di, storico volto della Rai, ha sconvolto il mondo dello spettacolo italiano. Tra coloro che hanno espresso il loro dolore per la perdita di un grande professionista e amico c’è, che ha avuto conun legame speciale sia lavorativo che personale. Intervistata dall’Adnkronos,ha raccontato il suo primo istinto dopo aver appreso la notizia: “Il mio primo istinto è stato quello di chiamarlo subito al suo cellulare: ho sperato che fosse lui a rispondere, e invece mi ha risposto Daniela, sua moglie, e mi ha detto ‘sì, è vero'”. >> È morto, aveva 84 anni La conduttrice di Domenica In, visibilmente commossa, ha poi aggiunto: “Didovrei dire talmente tante cose, ma la prima è che io devo a lui la mia conduzione a Domenica In.