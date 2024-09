Altro taglio dei tassi di 25 punti prosegue la retromarcia-Bce | ecco che cosa cambia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Dopo la folle corsa degli ultimi mesi,il trend ribassista suidi interesse: la Bce infatti ha deciso per un. Nel detil tasso sui depositi passa da 3,75% a 3,50%, quello sui rifinanziamenti principali, per l'aggiustamento tecnico causato dal nuovo quadro operativo, scende al 3,65% dal 4,25% e per lo stesso motivo il tasso sui prestiti marginali cala a 3,90% dal 4,50%. L'istituto guidato da Christine Lagarde spiega: "I recenti dati sull'inflazione sono stati sostanzialmente in linea con le attese e le ultime proiezioni dei servizi della Bce confermano le precedenti prospettive sull'inflazione. Secondo i servizi della Bce, l'inflazione complessiva dovrebbe attestarsi in media al 2,5% nel 2024, al 2,2% nel 2025 e all'1,9% nel 2026, come nelle proiezioni di giugno.