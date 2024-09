Allerta meteo FVG 12 settembre

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 12 settembre 2024) Una saccatura presente sul nord Europa fa affluire correnti sudoccidentali umide ed instabili verso ilnord Italia. Dalla serata di mercoledì e nel corso della notte rovesci e temporali hanno interessato laregione. In particolare un sistema temporalesco piuttosto forte ha interessato le zone costiere conraffiche di vento forte da sudovest (91 km orari a Grado). Fino alle 6 di giovedì sono caduti mediamente5-15 mm in Carnia, 15-30 mm sul Tarvisiano, 20-30 mm sulle Prealpi Carniche, 20-60 mm sulle PrealpiGiulie, 20-40 mm sul Pordenonese, 10-70 mm sull’Udinese, 10-20 mm sull’Isontino, Carso e Trieste, 20-70 mm sulla costa occidentale. I valori complessivamente più alti sono stati rilevati a Terzo d’Aquileiacon 76 mm, Magnano in Riviera con 73 mm. Significativi i 50,4 mm caduti in un’ora a Gorgo e i 49 mm inun’ora a Magnano in riviera.