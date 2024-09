Wta Monastir 2024 | programma orari e ordine di gioco di giovedì 12 settembre con Bronzetti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il, glie l’didi12per quanto riguarda il Wta 250 di. Tempo di ottavi di finale sulla terra tunisina, dove ad aprire ildi giornata c’è l’azzurra Lucia, che sfida la statunitense Ann Li. A seguire in campo anche la numero 1 del seeding Elise Mertens, che aspetta la tedesca Eva Lys. Di seguito ilcompleto. TABELLONE MONTEPREMIE COPERTURA TV CENTER COURT Ore 17.00 – (7)vs Li a seguire – (1) Mertens vs Lys a seguire – (Q) Sonmez vs (6) Minnen COURT 1 Ore 17.00 – Miyazaki vs (Q) Ruzic Wtadidi12conSportFace.