Violenta lite a Orio al Serio addetta presa per i capelli e colpita da una viaggiatrice | Aggressioni continue

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ennesima aggressione contro un’dell’aeroporto dial, in provincia di Bergamo. Nei giorni scorsi, unaha afferrato per ila lavoratrice e l’haprovocandole lesioni con prognosi di 8 giorni. Laè avvenuta proprio mentre si stava tenendo un incontro tra organizzazioni sindacali e Sacbo – la società che gestisce lo scalo – sui casi dinei confronti delle lavoratrici dello scalo.al, nel periodo estivo, è preso d’assalto dai viaggiatori e non sempre – affermano i sindacati – il numero di addetti è adeguato alle necessità. Anche il personale di sorveglianza e sicurezza non è sufficiente per poter salvaguardare tutte le addette e gli addetti alla gestione dei passeggeri.