Villaggio sportivo in città Judo danza e pole dance le discipline in vetrina

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Prova generale per Cernusco Capitale europea dello Sport Inclusivo e del Volontariato 2025: sabato lasi trasformerà in un enorme, intutte le, dalallaper l’intero pomeriggio, è l’ultimo grande evento messo in cantiere dal sindaco Ermanno Zacchetti, protagonisti divertimento e lealtà. Formula nuova, la Festa dello sport esce dal parco dei Germani per approdare dalle 14 ai parchi Trabattoni e a Villa Greppi con le piazze Gavazzi, Matteotti e Unità d’Italia teatro di quasi cinquanta stand con dimostrazioni e la possibilità di toccare con mano le attività integrate per disabili e per tutti.