Vallanzasca e l’ipotesi Rsa | Malato e disorientato peggiora La Procura | non deve stare in cella

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) di Anna Giorgi MILANO Ancora qualche giorno. Un “niente“ da attendere rispetto al fine pena mai dei 4 ergastoli, per la precisione 296 anni di carcere da scontare, per Renato, il protagonista della mala milanese degli anni ‘70 e ‘80. Il Tribunale di Sorveglianza si è riservato di decidere se, dopo mezzo secolo, trasferire in una Rsa il “bel René“, il bandito seduttore che ha ucciso, sequestrato e rubato, che oggi, dice chi lo conosce bene, è ormai "l’ombra di se stesso". All’udienza, aperta al pubblico su richiesta dei difensori, Corrado Limentani e Paolo Muzzi, c’era anche lui. Ad accompagnarlo un amico, tutore legale, "un angelo custode" a detta dei difensori, che ha tenuto la mano appoggiata sulla sua spalla.