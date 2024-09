Tu soffri molto… Vespa contro Telese esplode la bagarre social sul caso Boccia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Un faccia a faccia ad alta tensione, quello andato in scena viatra Brunoe Luca. Oggetto del contendere, ilMaria Rosaria, la donna che ha portato alle dimissioni dell’ormai ex ministro Sangiuliano. Il conduttore di “Porta a Porta” aveva detto di “non volere essere usato come strumento, dunque non è mio interesse intervistare la” e nelle scorse ore, dopo il forfait dell’imprenditrice campana a Bianca Berlinguer, ha dedicato un pezzo della sua trasmissione proprio al. Nel frattempo, a “E’ sempre Cartabianca”, Alessandro Sallusti aveva definito “concordata” l’intervista di Lucae Marianna Aprile su La7, accusandodi aver mentito su molte delle ricostruzioni del suo rapporto con Gennaro Sangiuliano.