Tre persone uccise a colpi di fucile | la strage della famiglia Scoccia ha scosso Perugia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La comunità diè fortemente scossa dalla. Il capoluogo umbro finisce al centrocronaca nera: tredi. Tre cadaveri ritrovati nel giardino di un casolare nelle campagne di, nella frazione di Fratticiola Selvatica. Omicidio suicidio nell’ambito familiare o unapremeditata da un misterioso assassino? È giallo per gli uominisquadra mobile e per la Procura diche sono alle prese con un caso solo all’apparenza lineare. Le vittime sono Enrico, 69 anni pensionato, con problemi di salute, la moglie Maristella Paffarini, 66 anni dipendentePrefettura di, e la figlia Elisadi 39 anni. A scoprire i corpi senza vita, morti da almeno 2 giorni, il compagnogiovane che non aveva sue notizie da domenica. L’arma del delitto è una doppietta da caccia.