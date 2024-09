Torna a San Giovanni Valdarno il Perdono dei sapori e saperi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Arezzo, 11 settembre 2024 –e si arricchisce il “dei” a San. Dopo il grande successo della scorsa edizione infatti, nell’ambito dei festeggiamenti delnella città del Marzocco, viene confermata la manifestazione organizzata da Confesercenti Arezzo, con il contributo del Comune di Sane della Banca Credito Cooperativo del, il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo – Siena e la preziosa collaborazione della Pro Loco e dell'ambito turistico Visit. E, in questo 2024, non sarà solo per il week end ma si protrarrà fino al lunedì. L'iniziativa promozionale aprirà i battenti sabato 14 con orario 17,30 - 24, mentre domenica 15 i banchi saranno allestiti dalle 9,30 alle 24 e lunedì, infine, dalle 9,30 alle 23. Il taglio del nastro è in programma sabato alle 18,30 ai piedi di Palazzo d’Arnolfo.