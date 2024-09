Terzo settore Welfare – Genitori si diventa | interventi di sostegno ai diritti dell’infanzia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Aperto l’avviso pubblico “Campaniasi”. Attraverso la procedura selettiva, si intende individuare enti del, in forma associata (costituita o costituenda), con cui stipulare un accordo di collaborazione mediante co-progettazione, con un approccio integrato multiazione, didialla responsabilità familiare e ai, attraverso misure di inclusione attiva e servizi personalizzati di integrazione sociale. Al contempo si intende contribuire in maniera significativa al rafforzamento delle iniziative diallaalità, mediante l’attivazione di una misura di politica attiva in complementarità e sinergia con la misura “Voucher per l’erogazione dell’assegno unico per i nuovi nati secondogeniti”.