Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti la recensione | quando un remake supera l' originale

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 settembre 2024) James McAvoy, Mackenzie Davis, Scoot McNairy e Aisling Franciosi protagonisti del rifacimento americano firmato da James Watkins: un thriller che condivide solo lo spunto con il film, diventando ben presto un'opera molto più incisiva. Al cinema. Anche grazie al passaparola, il film del 2022 del danese Christian Tafdrup è ben presto diventato un fenomeno nel contesto del thriller - sfumato dall'horror - contemporaneo. Thriller arthouse, che ragiona più seguendo le regole della sfera psicologica che quelle, solite, dell'intrattenimento a buon mercato. Opera interessante (e molto nordica nei toni) ma, almeno secondo chi scrive, decisamente sopravvalutata. L'interesse, in questo caso, ha raggiunto anche gli Stati Uniti, con la Blumhouse che ha subito acquisito i diritti per un. L'occasione era ghiotta, e lo script si prestava, effettivamente, per una riscrittura.