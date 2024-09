Sfida al maxi-cantiere in centro Riapre la storica merceria di Sergio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Per alcuni è una, vista anche la situazione poco rosea in cui versano i commercianti deldi Casalecchio stretti nella morsa del cantierone, ma non per Barbara Colombarini. Con la passione per il ricamo e il cucito fin da bambina, ha riaperto da qualche giorno ladi’, ora ’Cotì Cotì’, in via Pascoli, inaugurata sabato scorso. Per lei, è un sogno che si avvera. Il negozio, testimone di un mondo fatto di botteghe che va via via scomparendo, riesce a sopravvivere grazie a persone come Colombarini, che ne è stata colpita sin dal primo istante: "È stato amore a prima vista. Non sono di Casalecchio, sono nata a Bologna e abito a Piumazzo, ma quando mi hanno raccontato la storia della bottega e l’importanza che ha per i casalecchiesi, mi sono detta che non era accettabile che una meraviglia del genere potesse chiudere".