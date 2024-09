Rinnovo per Adamo Shpendi in gruppo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Testa al derby di venerdì sera, ma nel frattempo si lavora anche per il futuro con la società che da qui alla prossima settimana dovrebbe formalizzare diversi rinnovi. A tal proposito, accordo già fatto con Emanueleper il prolungamento del suo contratto attualmente in scadenza a giugno 2025. Sarebbero, poi, solo da formalizzare invece quelli di Augustus Kargbo, Daniele Donnarumma, Simone Pieraccini e Matteo Francesconi, mentre nei prossimi giorni si discuterà anche del prolungamento di Cristian. Inizio di stagione da incorniciare invece per Tommaso Berti, eletto calciatore del mese Serie B agosto 2024 dall’Associazione italiana calciatori. "Il pregio più grande di Berti è la sua tecnica, che si traduce in una grande visione di gioco – tra le motivazioni del riconoscimento –.