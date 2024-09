Meteo allerta gialla per venti e mareggiate sul litorale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Pisa, 11 settembre 2024 - E’ stata emessa un'permoderati-forti per la giornata di giovedì 12 settembre dalla mezzanotte alle 23:59 sulla costa centro-settentrionale che riguarda anche l'area delpisano. La protezione civile presidierà la zona dalla mezzanotte di oggi fino alla fine della criticità in modo da poter intervenire tempestivamente in caso di criticità, con un presidio via Ciurini angolo via Mander costituito da alcuni mezzi predisposti per eventuale distribuzione di sacchi utili a rinforzare le paratie private già posizionate.Norme generiche. Si raccomanda di evitare le zone esposte, guadagnando una posizione riparata rispetto al possibile distacco e alla conseguente caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri, come un vaso o una tegola.