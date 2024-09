Le oscure trame del Pd contro la nomina di Fitto lette da Cangini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Non c’è dubbio sul fatto che aver negato ad Ursula von der Leyen i voti di Fratelli d’Italia per l’elezione a presidente della Commissione europea abbia offuscato l’immagine di Giorgia Meloni e indebolito la capacità negoziale dell’Italia. Ma, forse, non basta questo a spiegare la levata di scudiledi Raffaelea vicepresidente esecutivo della Commissione con competenza su Coesione e Pnrr, deleghe che da sole valgono un migliaio di miliardi di fondi Ue. Ad opporsi, tanto da costringere von der Leyen a posticipare al prossimo martedì la presentazione della squadra di governo, sono stati i Verdi, i Liberali e soprattutto il Partito socialista europeo. A quel che risulta, la postura del Pse sarebbe stata esplicitamente richiesta dal Partito democratico di Elly Schlein. Così fosse, si tratterebbe di un segnale politico sconfortante.