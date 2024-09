Lautaro Martinez | Restano cose positive! Terreno non all’altezza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 11 settembre 2024)ha parlato dopo la sconfitta dell’Argentina contro la Colombia nelle gare di qualificazione ai Mondiali del 2026. GUARDARE AVANTI –ha parlato nel post partita di Colombia-Argentina. Il capitano dell’Inter, in campo per tutta la partita, non è riuscito a pungere. Davanti ai colleghi argentini, si è espresso poi in questa maniera criticando anche il campo di Baranquilla. Le sue parole. «Resto fedele alleche abbiamo fatto. Dobbiamo migliorare negli altri. Sappiamo che le qualificazioni sono difficili. Dobbiamo assimilare la sconfitta e andare avanti. È stata una partita difficile. Il caldo e il campo asciutto non ci hanno permesso di fare la nostra partita. Ma se vogliamo migliorare e continuare ad alzare il livello, i campi da gioco devono esseredello spettacolo».