La rabbia di Trump dopo il dibattito tv | Era truccato Kamala aveva le domande in anticipo Taylor Swift sta con lei? La pagherà

(Di mercoledì 11 settembre 2024) All’indomani del primotv controHarris su Abc Donaldè furioso. Ospite del programma di prima mattina Fox & Friends, il candidato Repubblicano è un fiume in piena, conscio probabilmente del fatto che pressoché tutti gli osservatori – compresi quelli a lui più vicini – considerano Harris la vera vincitrice del match televisivo.non lo dice, ovviamente, preso se mai ad attaccare a testa bassa tutti i nemici che vede attorno: la candidata Democratica in primis, certo. Ma pure i media «di sinistra e faziosi» che la sostengono e che, dice, «non vogliono muri, non vogliono una buona economia, non vogliono altro che la distruzione del nostro Paese». La gente non capisce bene quanto sia distorta l’informazione che riceve, teorizza l’ex presidente nel dialogo a distanza con alcuni elettori, «ma ieri sera tutti hanno potuto vederlo».