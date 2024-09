La promessa dopo le polemiche Bertolaso non molla il Mandic | Fondi per medici e tecnologia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La gestione delle emergenze all’ospedaleè una priorità anche per Regione Lombardia. A garantirlo è l’assessore al Welfare, Guido, che ieri ha risposto al consigliere del Pd Gianmario Fragomeli in merito al problema del Pronto Soccorso che non può più contare sull’appoggio di diversi specialistila chiusura dei reparti. "Me ne sto occupando personalmente – ha spiegato l’assessore regionale al Welfare Guido–. Nei mesi scorsi su 30mila accessi solo per 250 pazienti si è reso necessario il trasferimento all’ospedale di Lecco. Nel frattempo, sono stati fatti diversi sopralluoghi con il personale sanitario, i primari e i sindaci del territorio in merito ad alcune richieste di miglioramento. Regione Lombardia sta acquistando tutte le tecnologie individuate ed è volontà di questo Ente non deludere le aspettative del territorio.