Il Nobel Giorgio Parisi a San Lorenzo Roma per parlare di Meccanica Quantistica

(Di mercoledì 11 settembre 2024) In occasione della presentazione del libro “QUANTI QUANTI?”, ilper la fisica ne parlerà con l’autrice, Anna, e con il giornalista scientificoSestili. «Tutte le rivoluzioni scientifiche ci costringono a cambiare le nostre idee sulla natura, aprendoci nuovi orizzonti conoscitivi, e laè stata la più rivoluzionaria delle rivoluzioni». È quanto scrive, premioper la fisica 2021, nella prefazione del libro “QUANTI QUANTI?”, delle autrici Annae Valentina Schettini (Salani Editore), che sarà presentato il 18 settembre alle 18:30 alla libreria Tomo di, in via degli Etruschi 4-14.