Giuli debutta in Parlamento e annuncia | le nomine last minute di Sangiuliano cambieranno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dopo le proteste di qualche star del cinema, degli operatori, addetti e lavoratori del settore, dei sindacati e delle opposizioni, rimane in sospeso la questione dellenella Commissione “selettivi”, quella che deve scegliere i film a cui concedere una buona fetta di tax credit. I nomi sono stati indicati dall’ormai ex ministro della Cultura Gennaro Sanano prima di lasciare il dicastero che ha anche firmato il decreto di nomina che sarebbe però ancora al vaglio degli organi di controllo. E dunque se il nuovo ministro della Cultura, Alessandro, volesse, potrebbe metterci mano.metterà mano alledi Sanano Ed è quello che è intenzionato a farein base a quello che ha detto durante il suo debutto in, rispondendo, nel corso del Question time, a un’interrogazione sulla questione presentata da Italia viva.