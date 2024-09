Gestiscono una piazza di spaccio davanti al supermercato | 7 arresti nel Bresciano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Avevano messo in piedi unadidi drogaalIperTosano di Mazzano, in provincia di Brescia. Per questo tre spacciatori e quattro clienti – tre uomini e una donna – sono stati arrestati dai carabinieri di Brescia pere detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I tre trafficanti sono stati sorpresi dai carabinieri mentre vendevano diverse dosi di hashish in rapida successione a due coppie di acquirenti che erano arrivati a bordo di due auto. I militari gli hanno pedinati e, dopo averli visti entrare nell’appartamento usato come base operativa per il traffico di droga, hanno perquisito sia le loro auto che le abitazioni: all’interno hanno trovato vario materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino e 400 grammi di hashish suddivisi in panetti già  pronti alla vendita e la somma contante di 14.980 euro.