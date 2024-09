Fausto Leali in concerto Poi si balla con Jo Squillo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Una delle voci più famose della canzone italiana. La musica dance dare insieme a Jo, i ritmi country e l’immancabile liscio. E ancora, il mercato agricolo con i prodotti della terra, la fiera degli animali, i trattori d’epoca, una piscina di paglia e tanti laboratori per i più piccoli. Entrerà nel vivo questo fine settimana a Seregno la 35esima edizione della Festa popolare della Madonna della Campagna, che si svolge in zona Fuin, nell’area di via Cagnola. Venerdì dalle 18 aprirà l’area divertimenti e dalle 19 cucina tipica. Alle 21.30di, uno degli artisti italiani più amati, già vincitore del Festival di Sanremo in coppia con Anna Ora con “Ti lascerò“: sul palco interpreterà alcuni dei suoi grandi classici, come “Io amo“ e “Mi manchi“.