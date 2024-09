Fabo e La T Gema in campo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Pere La T Tecnicasarà un mercoledì sul parquet. Un altro pomeriggio di amichevoli attende le due franchigie cestistiche termali, entrambe impegnate in trasferta: gli uomini di coach Federico Barsotti affronteranno per la seconda volta nel giro di sette giorni il Basketball Club Lucca al PalaTagliate (palla a due alle ore 19), i "leoni" termali invece scenderanno inin contemporanea al PalaSprint di La Spezia per vedersela contro i Tarros padroni di casa, guidati in panchina da Davide Diacci. Due sfide che alla mente degli appassionati riportano alla mente il periodo del duello a distanza fra le due anime del basket montecatinese ai tempi della Serie C Gold, e che ora invece pere La Trappresentano semplicemente le tappe di una pre-season, seppur importanti per testare condizione atletica e mentale in vista delle sfide che contano.