F1 Max Verstappen | La nostra priorità è tornare competitivi Baku è sempre una bella sfida

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Reduce da una striscia negativa di 6 gare consecutive senza salire sul gradino più alto del podio, Maxsi presenta alla vigilia del weekend dicon la consapevolezza di dover cambiare marcia per difendere i suoi 62 punti di vantaggio su Lando Norris nella classifica generale del Mondiale di Formula Uno 2024 quando mancano otto round al termine della stagione. Red Bull sembra sprofondata in una crisi tecnica che l’ha relegata al ruolo di quarta forza in campo almeno nell’ultimo appuntamento di Monza, quindi l’obiettivo deve essere quello di alzare l’asticella riportando le prestazioni della RB20 all’altezza delle varie McLaren, Ferrari e Mercedes in vista dell’imminente doubleheader Azerbaigian-Singapore. “Questa settimana sono tornato in fabbrica con il team e ho lavorato al simulatore in vista della doppietta-Singapore.