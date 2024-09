Elba Francesco Marchesani non si presenta a lavoro | scomparso dal 6 settembre

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dal 6non si hanno più notizie di, un uomo di 41 anni originario dell’Abruzzo ma residente a Firenze., che lavorava come aiuto cuoco all’Hotel Giardino di Lacona, sull’isola d’, non si èto alil giorno previsto e da allora èsenza lasciare tracce. Il suo cellulare risulta irraggiungibile e non ci sono indicazioni su dove possa trovarsi. La sua assenza ha destato grande preoccupazione tra i familiari, che hanno lanciato l’allarme attraverso l’associazione Penelope Toscana Odv, da tempo attiva nella ricerca di persone scomparse.Leggi anche: Omicidio a Santa Marinella, Angelo Grassi pestato a morte in casa sua: trovato in stato di decomposizione L’associazione ha diffuso la notizia tramite i propri canali social, facendo appello a chiunque possa avere informazioni utili sul suo conto.