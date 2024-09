Disponibile il nuovo mini-set di Hearthstone

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il turismo è alle stelle: La parte più difficile di ogni vacanza è tornare a casa. Con il-set diPeriglio in Paradiso: Agenzia di Viaggio Girovaga, prenotare il prossimo viaggio non è mai stato così facile. Le 38 nuove carte includono: 4 carte Leggendarie, 1 carta Epica, 17 carte Rare e 16 carte Comuni. La parte migliore è che l’Agenzia di Viaggio Girovaga èoggi. Viaggiare è divertente, ma gestire un’agenzia di viaggio richiede le abilità di viaggiatori esperti. Per mandare avanti l’attività, l’Agenzia di Viaggio Girovaga include anche molte carte che ritraggono i suoi impiegati, tra cui un fantastico Imp-iegato. Maestro di Viaggi Dungar. Il Maestro di Viaggi Dungar ha volato per il mondo alla ricerca di clienti per l’Agenzia di Viaggio Girovaga. Quando viene giocato, vengono immediatamente evocati tre servitori di diverse espansioni.