Diletta Leotta e Loris Karius in crisi | le parole di Corona prima delle nozze

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “C’è chi giura che tiri già aria di”, trapotrebbero esserci problemi all’orizzonte? Non è detto. La coppia si è sposata il 22 giugno 2024 a Vulcano, in Sicilia, in una cornice da sogno e mozzafiato. Un momento incredibilmente pieno di gioia per loro, il secondo dopo la nascita della figlia Aria nell’estate del 2023. Ma perché si parla die cosa c’entra Fabrizio? Procediamo per punti. La presuntatraIl gossip ha poche regole: tutto è ipotetico fino a conferma ufficiale.stanno insieme da anni: un vero e proprio colpo di fulmine, il loro, complice Barbara Berlusconi, che ha fatto un po’ da Cupido. Un amore avista, che si è subito consolidato nonostante la lontananza: la nascita di Aria nel 2023, il matrimonio da sogno a Vulcano a giugno.