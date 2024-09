Debutto alla Camera per Giuli | Per nulla offeso dalle nomine di Sangiuliano interverrò sull’equilibrio di genere

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 11 settembre 2024)a Montecitorio per Alessandro, neoministro della Cultura, che oggi esordisceper il question time. L’ex presidente del Maxxi, nominato ai vertici del Mic dopo il passo indietro di Gennaro Sanano, è atteso per il question time. Completo blu scuro con pochette bianca, al suo arrivo nel “Corridoio dei passi perduti” viene circondato da parlamentari e cronisti. Complimenti e abbracci dei deputati del centrodestra e auguri di buon lavoro anche da alcuni “avversari”. “rghiamo un po’ ai moderati”, scherza Maurizio Lupi salutando. In bocca al lupo da parte di Federico Mollicone di Fdi. Ma l’abbraccio più lungo il ministro lo dedicasorella Antonella, addetta stampa di Fratelli d’Italia (già prima portavoce del ministro Lollobrigida).