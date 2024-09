Da Bongiollo al cane Giorgio e Domino che non arriva in studio | tutti i momenti che abbiamo nel cuore di Luca Giurato – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Se ne è andato all’improvviso, gettando nello sconforto colleghi ma soprattutto il grande pubblico che lo ha imparato ad amare, scegliendo lui, ogni mattina, sul primo canale e in diversi programmi televisivi italiani.è scomparso oggi all’età di 84 anni. Ma oltre al grande lavoro e gavetta che fece tra la carta stampata e la radio il tubo catodico è stata la chiave di svolta della sua carriera, facendolo entrare nelle case digli italiani. Con il suo «» e quella naturalezza nel commettere errori e scivoloni (facendo scivolare anche altri) ha rotto gli schemi di una tv pubblica ancora, al tempo, molto educata e senza macchia. Ripercorriamo quello che è stato il suo best of di gaffes, che in queste ore stanno riempiendo i social, con tanti spettatori che lo ricordano, avendolo non solo nel sorriso ma anche nel