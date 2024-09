Coppa Davis le scelte di Volandri per Italia-Brasile | Berrettini sfida Fonseca Arnaldi singolarista n 1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nessuna sorpresa e sensazioni della vigilia rispettate per quanto riguarda ledei capitani diin vista dellaodierna valevole per il gruppo A della2024, in programma sul cemento indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Al momento sono ufficiali i giocatori che prenderanno parte ai due singolari, mentre per il doppio sarà possibile effettuare modifiche anche al termine della seconda partita. Filippoha selezionato come da previsioni Matteocomenumero 2 (per questioni di ranking ATP), mentre Matteol’ha spuntata su Flavio Cobolli nel ballottaggio per il ruolo di numero 1 almeno contro la selezione verdeoro. Attualmente è stata confermata inoltre per il doppio la coppia di specialisti composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori.