Come è andato il primo dibattito tra Harris e Trump? Lei favolosa lui nero

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Kamalaha stuzzicato Donaldper quasi tutta l’ora e 45 minuti La vicepresidente si era preparata ampiamente per il loroe aveva condito quasi ogni risposta con un commento studiato per far infuriare l’ex presidente. Ha detto ache i leader mondiali stavano ridendo di lui e i leader militari lo hanno definito una “vergogna”. Ha definito“debole” e “sbagliato”. Ha detto cheè stato licenziato da 81 milioni di elettori, il numero che ha votato per il presidente Joe Biden nel 2020. “È chiaro che sta avendo molte difficoltà ad elaborare la cosa”, ha detto.era spesso fuori controllo. Ha dipinto un quadro fosco degli Stati Uniti, che ricordava la “carneficina americana” da lui stesso annunciata al suo insediamento nel 2017. “Abbiamo una nazione che sta morendo”, ha dettomartedì sera.