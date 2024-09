11 settembre la storia di Beatrice Cenci e del fantasma di Ponte Sant’Angelo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Firenze, 112024 – Era la mattina dell’11del 1599 quando a Roma, in piazza Castel Sant'Angelo, furono giustiziati, la matrigna Lucrezia Petroni ed il fratello Giacomo per l'omicidio del padre il conte Francesco. E questa notte, come ogni 11, è la notte giusta per incontrare a, almeno secondo la leggenda, lo spirito di, il più famosodi Roma, che ancora oggi vaga senza pace. Si dice che sia possibile vedere il suo corpo decapitato che cammina malinconico, con abiti turchesi, un mantello argentato sulle spalle e la testa mozzata tra le mani. La ragazza bellissima e soave ebbe un destino crudele a causa del padre, Francescoche, tra le mura domestiche, dall’età di 15 le fece subire ogni sorta di violenza.