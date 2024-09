11 9 BidenHarrisTrumpVance | ' Uniti'

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 11 settembre 2024) 18.55 Insieme per ricordare e non dimenticare e per "riflettere su ciò che unisce". Così a Ground Zero, a New York, nel 23° anniversario degli attacchi dell'11/9, con rintocchi di campana e un momento di silenzio,il presidente Usa Biden, la sua vice Harris,candidato Dem alle elezioni,fianco a fianco con Trump e Vance I primi ad arrivare al World Trade Center, l'ex presidente Usa Trump con il suo vice,candidati repubblicani al voto del 5 novembre. Stretta di mano tra Biden e Trump.Poi,tra Harris e Trump. Attesi per le cerimonie in Pennsylvania.