Viareggio investe uomo che l' ha rapinata | 65enne fermata per omicidio volontario

(Di martedì 10 settembre 2024) Si chiamava Said Malkoun, 47 anni, di origini algerine, il senza fissa dimora, irregolarmente in Italia che è stato ucciso dalla stessa donna che qualche giorno prima aveva rapinato. E’ successo adove una commerciante di 65 anni ha cercato l’e lo ha ucciso, travolgendolo più volte con una Mercedes. La donna era statadella borsa da Malkoun, domenica sera, sotto minaccia di coltello sul lungomare di, come ricostruito da fonti di polizia.