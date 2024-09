Tragedia a Perugia | tre persone trovate morte in un casolare si ipotizza omicidio-suicidio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 settembre 2024), 10 settembre – Nella mattinata di oggi, tresono statesenza vita in unsituato alla periferia di, nella località di Fratticiola Selvatica. Secondo le primissime informazioni fornite dalle autorità, potrebbe trattarsi di unavvenuto in ambito familiare. Le vittime sono due anziani e una donna di mezza età (padre, madre e figlia) i cui corpi sono stati rinvenuti all’interno della proprietà rurale. Al momento, la Procura diha preso in mano le indagini per chiarire le dinamiche del tragico evento, mentre la polizia è prontamente intervenuta sul posto per effettuare i primi rilievi e accertamenti.