Svelata la Coppa Bernocchi 2024 | il 7 ottobre la sfida tra campionissimi del ciclismo

(Di martedì 10 settembre 2024) Legnano (Milano), 10 settembre- Presentata questa mattina, con la partecipazione del campione del mondo Beppe Saronni, al Leone da Perego la 105esima edizione dellain programma lunedì 7. Sono oltre 500 gli atleti iscritti alla gara che si snoderà su un percorso caratterizzato da una prima parte pianeggiante e molto veloce, con 4 traguardi volanti nei primi 15 km. Poi il circuito della Valle a 35 km dalla partenza, per una lunghezza di 16,800km e verrà percorso per ben sette volte. Nel circuito sono presenti due salite quella del “San Pancrazio” nel comune di Castiglione Olona e la salita del “piccolo Stelvio/Caramamma” nel comune di Gornate Olona per il Gran Premio della montagna. Terminato il circuito della Valle si rientra verso l’arrivo, 20 km pianeggianti per 174,34 km totali con un dislivello di 1.888 metri.