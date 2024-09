Suv si schianta sulla Pontina e distrugge lo spartitraffico | non c’è il conducente…

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 10 settembre 2024) Gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti questa mattina presto, intorno alle 4, per un incidente stradale avvenuto lungo la via, all’altezza di Spinaceto in direzione Latina. Una Alfa Romeo Stelvio ha sfondato il guardrail finendo nella carreggiata opposta. Fortunatamente, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro. Tuttavia, al momento del loro arrivo, gli agenti hanno constatato che all’interno dell’auto non c’era nessuno. Le forze dell’ordine stanno ora conducendo indagini per identificare chi fosse alla guida e capire le dinamiche dell’incidente. Nel frattempo, il personale Anas ha chiuso parte della carreggiata per permettere le operazioni di ripristino del guardrail e la rimozione del veicolo. L'articolo Suv silo: non c’è il conducente proviene da Dayitalianews.