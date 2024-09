Su auto a noleggio feriscono due automobilisti denunciati due minorenni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA bordo di un’noleggiata, impattano una vettura ferendo le persone a bordo: due diciassettenniper lesioni personali stradali. È accaduto ieri sera a Torre Annunziata, dove i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno notato, all’ingresso del parco Penniniello, i ragazzi a bordo di una Fiat 500. Poco dopo l’utilitaria ha impattato, in via Settetermini, contro una Fiat Punto Evo, a bordo della quale si trovavano due 41enni. Le vittime sono state trasferite nell’ospedale di Castellammare di Stabia in codice giallo, mentre la Fiat 500, presa adalla madre di uno dei due 17enni, è stata sequestrata. I ragazzi, usciti illesi dal sinistro, sono statiper poi essere affidati ai rispettivi genitori.