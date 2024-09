Spiv-Classe che derby

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) La seconda giornata del campionato di Promozione ha già tre squadre in fuga, ovvero Forlimpopoli, Fratta Terme e Misano, capaci di vincere la seconda gara consecutiva dopo quella della domenica precedente al debutto. In chiave ravennate la vetrina spetta al San Pietro in Vincoli che, dopo il ko di misura a Fratta Terme, ha superato 3-2 ilin unricco di emozioni e di gol. I padroni di casa sono stati abili a non demotivarsi di fronte ad un avversario che è stato capace di passare in vantaggio due volte. Al gol ospite di Scoglio (10’), ha risposto quasi immediatamente Bottini (12’). Andalò, autore del gol partita al debutto contro l’Edelweiss Forlì, ha riportato in vantaggio ilal 16’. Al botta e risposta ha replicato Santucci al 25’.