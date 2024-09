Sergio Ramos potrebbe ripartire dal Brasile | c’è l’interesse del Vasco Da Gama

Leggi tutta la notizia su sportface

Dopo essere stato accostato alla MLS e alla Saudi League, spunta il campionato brasiliano tra le opzioni per il futuro di, leggenda del Real Madrid, reduce dalle esperienze con Psg e Siviglia e attualmente svincolato. La società interessata è ilDa, come rivelato da Edmundo Alves: "Un agente molto importante di Rio de Janeiro, nonché manager di Marcelo, è venuto da noi proponendoci", ha detto l'ex giocatore del(oltre che di Fiorentina e Napoli). Al momentosi trova a Madrid, dove continua ad allenarsi per mantenere la forma fisica, rivela AS. "Abbiamo iniziato a parlare e lui ha chiesto uno stipendio molto alto. Certo sarebbe fantastico, si sta allenando e ha voglia di giocare, ma la richiesta è alta", ha concluso Edmundo.dal: c'èdel