Scuola Carta docente quest’anno tornerà a essere negata anche ai supplenti con contratto fino al 31 agosto

(Di martedì 10 settembre 2024) Anief: sempre peggio, 80mila precari in più potrebbero presentare ricorso in tribunale con danni ulteriori per l’erario Sulladelai precari si torna all’antico: con l’avvio del nuovo anno scolastico viene infatti meno la norma che assegna la card per l’aggiornamento (ra pari a 500 euro annui)agli insegnanti con supplenza 31, poiché l’apertura (finanziata con oltre 10 milioni aggiuntivi previsti dal decreto 69/2023) riguardava solamente l’anno scolastico appena concluso, il 2023-2024. I precari conal termine dell’anno scolastico, quindi con scadenza 312025,verranno trattati, quindi, alla stregua di quelli assuntial termine delle lezioni oal 30 giugno 2025.