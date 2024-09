Per Sinner finisce l’incubo doping | la Wada rinuncia al ricorso contro il numero uno del mondo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 10 settembre 2024)per Jannik. La, l’agenzia mondiale anti, non ha infatti fatto(aveva tempo fino alla mezzanotte di ieri) al Tas di Losannala decisione dell’Itia (International Tennis Integrity Agency) di scagionare il 23enne altoatesino dopo la positività riscontrata, durante il torneo di Indian Wells a marzo al Clostebol in quantità minime.e il: il caso Clostebol Iluno del, reduce dal trionfo agli Us open, era stato riscontrato come positivo alnelle semifinali del master 1000 a causa di una contaminazione di una pomata che usava il suo fisioterapista e che gli era stata passata attraverso un massaggio. Era stata riscontrata una quantità infinitesimale della sostanza. Il nostro tennista aveva avuto come sanzione la perdita del premio e dei punti Atp conquistati negli Stati Uniti.